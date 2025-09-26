«Есть такие временные провалы в ценообразовании айфонов, когда слетать купить дешевле, чем просто купить его в Москве. Раньше можно было и заработать, купить несколько в Берлине и продать потом в Москве. Сейчас сомнительно, так как проживание и питание все-таки выйдет дороже. Япония, например, далековато находится. Человек, который может позволить себе купить айфон, вряд ли будет тратить сутки, чтобы полететь за ним в Японию. Но какая-то выгода все-таки есть. Цены на айфоны в России будут падать. Чем больше их к нам будут завозить, тем больше цены будут приближаться к американским. В какой-то момент айфон у нас может стоять дешевле, чем где-либо, это с учетом скидок на маркетплейсах и так далее. У нас цена очень доступная на самом деле даже сейчас», - объяснил он.

По его словам, в Россию пока завезли не все модели, но в целом гаджеты на российском рынке ничем не отличаются от зарубежных.

«Казахстан – вполне рабочая схема для покупок. Но там цена привязывается к евро, она выше, чем американская все-таки. Поэтому здесь с массовыми оптовиками тягаться невозможно. У них цена все равно будет приятнее. Если поехали отдыхать в Дубай и Таиланд, можно купить там айфон, цена будет примерно такая же, как у нас. Специально ехать никуда не надо. Айфон, купленный в Дубае, Японии и так далее от «наших» ничем не отличается. Некоторые новые модели у нас еще не представлены, поэтому цены могут меняться на десять тысяч за день. Люди хотят покупать новинку в первые дни, особенно это касается Pro, так как это поколение все-таки выделяется из-за своего нового дизайна», - пояснил он.

На данный момент в российских больших торговых сетях цены на iPhone 17 начинаются с 100-110 тысяч рублей. Продвинутые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max можно приобрести за 150-180 тысяч рублей, ультратонкая модель Air обойдется в 140-150 тысяч рублей.

Новое обновление iOS 26 можно смело устанавливать на все модели айфонов, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

