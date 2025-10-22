Латвия отказала России в пролете самолета Путина на возможную встречу с Трампом
Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не разрешит пролет самолета президента России Владимира Путина через свое воздушное пространство для перелета в Венгрию, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
В комментарии агентству LETA латвийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство».
Ранее министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев сообщил о готовности Софии пропустить российский самолет для участия Путина во встрече с Трампом в Будапеште.
Американский политик ранее отмечал, что окончательное решение о проведении переговоров пока не принято. Он также заявил, что не намерен «тратить время впустую» и пообещал в ближайшие дни определить позицию администрации относительно возможной встречи, передает «Радиоточка НСН».
