Латвия отказала России в пролете самолета Путина на возможную встречу с Трампом

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не разрешит пролет самолета президента России Владимира Путина через свое воздушное пространство для перелета в Венгрию, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

В комментарии агентству LETA латвийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство».

Сийярто заявил, что Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Ранее министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев сообщил о готовности Софии пропустить российский самолет для участия Путина во встрече с Трампом в Будапеште.

Американский политик ранее отмечал, что окончательное решение о проведении переговоров пока не принято. Он также заявил, что не намерен «тратить время впустую» и пообещал в ближайшие дни определить позицию администрации относительно возможной встречи, передает «Радиоточка НСН».

