Латвия отказала России в пролете самолета Путина на возможную встречу с Трампом

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не разрешит пролет самолета президента России Владимира Путина через свое воздушное пространство для перелета в Венгрию, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

В комментарии агентству LETA латвийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство».