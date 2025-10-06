«Практически каждое большое обновление iOS выходит в весьма сыром состоянии. В нем содержатся ошибки. И потом к нему выходят дополнительные обновления, которые тоже могут содержать ошибки. И это нормально для такого масштабного программного продукта. Прежде чем iOS 26 станет устойчивой, пройдет еще обновлений семь. Вряд ли речь идет о целенаправленной блокировке. Во-первых, Apple не любит отказываться от денег. Поэтому, если они и включают какие-то санкционные механизмы, по возможности, без финансовых потерь для себя. А во-вторых, вспомните, что когда Apple в 2022-м году отключила нам функцию оплаты Apple Pay, то она отключилась у всех, вне зависимости от модели телефона и номера операционной системы», - рассказал он.

Также Подстрешный подсказал, владельцам каких моделей iPhone можно обновить свой гаджет, а каким категорически не стоит.

«Обновляться на iOS 26 в первую очередь не нужно владельцам старых IPhone. Если у вас iPhone 12-13, то останьтесь на iOS 18. Это очень хорошая стабильная сборка. iPhone 11 вообще лучше сидеть на iOS 17. Ничего страшного, iPhone X до сих пор отлично работает у людей. А если у вас iPhone 14, 15 или 16, то можно обновиться, но на всякий случай обождите еще недельку, когда к новому обновлению iOS 26.0.1 выйдет iOS 26.0.2», - рассказал он.

Ранее эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) заявил НСН, что цены на айфоны в России будут падать, так как пока завезли не все модели, и призвал не ехать за гаджетами в Японию.