Житель Камчатки фиктивно зарегистрировал в своей квартире более 200 иностранцев

В Петропавловске-Камчатском полиция возбудила уголовное дело против 39-летнего местного жителя, который фиктивно поставил на миграционный учет 206 иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина в период с июня по октябрь текущего года оформлял регистрацию приезжих по адресу своей квартиры на улице Звёздной, не имея намерения и возможности предоставить им жильё. За каждую фиктивную регистрацию он получал около двух тысяч рублей в месяц.

Жительницу Тюмени обвинили в фиктивной регистрации 111 иностранцев

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все зарегистрированные по фиктивным данным иностранцы будут сняты с миграционного учета, передает «Радиоточка НСН».

