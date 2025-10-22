Житель Камчатки фиктивно зарегистрировал в своей квартире более 200 иностранцев
В Петропавловске-Камчатском полиция возбудила уголовное дело против 39-летнего местного жителя, который фиктивно поставил на миграционный учет 206 иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД России.
По данным ведомства, мужчина в период с июня по октябрь текущего года оформлял регистрацию приезжих по адресу своей квартиры на улице Звёздной, не имея намерения и возможности предоставить им жильё. За каждую фиктивную регистрацию он получал около двух тысяч рублей в месяц.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Все зарегистрированные по фиктивным данным иностранцы будут сняты с миграционного учета, передает «Радиоточка НСН».
