Житель Камчатки фиктивно зарегистрировал в своей квартире более 200 иностранцев

В Петропавловске-Камчатском полиция возбудила уголовное дело против 39-летнего местного жителя, который фиктивно поставил на миграционный учет 206 иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина в период с июня по октябрь текущего года оформлял регистрацию приезжих по адресу своей квартиры на улице Звёздной, не имея намерения и возможности предоставить им жильё. За каждую фиктивную регистрацию он получал около двух тысяч рублей в месяц.