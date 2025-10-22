Москва заявила о биологических угрозах со стороны Украины
Россия рассматривает деятельность Украины по разработке компонентов биологического оружия вблизи российских границ как прямую угрозу национальной безопасности. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Выступая на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, дипломат отметил, что полученные данные вызывают серьезную обеспокоенность Москвы. По его словам, подобные действия Киева создают риски для всего региона и подрывают существующую систему международной безопасности.
Воронцов подчеркнул, что Россия настаивает на необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении биологического оружия. Он отметил, что документ должен стать универсальным инструментом контроля за подобными разработками.
Российская сторона, добавил дипломат, намерена добиваться прозрачности и ответственности всех государств, вовлеченных в биологические программы, чтобы предотвратить возможное использование таких технологий в военных целях, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru