«Самыми бюджетными европейскими направлениями стали те, куда можно улететь из Еревана, Тбилиси и Кутаиси. Стоимость номера везде составляет примерно 100 евро в сутки, не важно, Франция это, Италия, Венгрия или Греция. Например, в Венгрию нельзя улететь из Еревана, а в Париж можно найти перелет за 15 тысяч рублей туда-обратно. Жители Центральной России едут в Армению и Грузию на автомобилях, где оставляют машины и летят в Европу отдыхать. Продажи в Европу растут как раз из-за резкого удешевления стоимости авиабилетов. Еще пару лет назад билет Москва — Стамбул — Париж или Москва — Стамбул — Рим стоил туда-обратно 100-120 тысяч рублей, а сейчас из Еревана можно долететь за 20-30 тысяч рублей», — сказал Мкртчян.

Собеседник НСН добавил, что отдых в Европе привлекает россиян красивыми рождественскими ярмарками.

«Все новогодние и рождественские ярмарки в Париже, Риме, других городах откроются в ноябре, они очень красивые. Понятно, что на пляжный отдых зимой рассчитывать не стоит. Конечно, у россиян популярны и Египет, и Таиланд, и ОАЭ, и Мальдивы, и Вьетнам, но это совершенно иная публика: кому-то нужен пляжный отдых, кто-то хочет кататься на сноубордах, а кому-то нужен экскурсионный отдых в Европе. На любой отдых есть спрос, даже на туры в Ирак или Афганистан», — отметил эксперт.

В заключение Мкртчян отметил, что в ряде европейских стран процент отказа в выдаче виз россиянам не превышает 5-6%.

«Визы даются, если у вас готовы документы, куплен авиабилет, забронирована гостиница, имеются счет в банке и высокая зарплата. Другое дело, что людей отпугивает высокая стоимость авиабилетов. Охотно дают визы Италия, Франция, Греция, Испания, Венгрия. Там процесс отказа не выше 5-6%», — подытожил он.

