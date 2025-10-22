В Конгресс США вновь внесли проект о признании России спонсором терроризма
В Палату представителей Конгресса США поступил новый законопроект, предлагающий признать Россию государством-спонсором терроризма. Документ под номером H.R.5797 внес республиканец Брайан Фицпатрик от штата Пенсильвания, следует из данных на сайте Конгресса.
Проект направлен на рассмотрение в комитет по международным делам. В его карточке указано, что инициатива предусматривает внесение России в перечень стран-спонсоров терроризма. При этом конкретные основания для такого шага не приводятся, а сам текст законопроекта пока не опубликован.
Библиотека Конгресса сообщила, что публикация произойдет после обработки документов государственным издательским управлением, возможны задержки из-за их большого объема.
В Москве уже неоднократно заявляли, что принятие подобной инициативы вызовет жесткую реакцию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что в случае признания России спонсором терроризма о двусторонних отношениях с США «можно будет забыть», передает «Радиоточка НСН».
