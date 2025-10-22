В Конгресс США вновь внесли проект о признании России спонсором терроризма

В Палату представителей Конгресса США поступил новый законопроект, предлагающий признать Россию государством-спонсором терроризма. Документ под номером H.R.5797 внес республиканец Брайан Фицпатрик от штата Пенсильвания, следует из данных на сайте Конгресса.

Проект направлен на рассмотрение в комитет по международным делам. В его карточке указано, что инициатива предусматривает внесение России в перечень стран-спонсоров терроризма. При этом конкретные основания для такого шага не приводятся, а сам текст законопроекта пока не опубликован.