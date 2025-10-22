Рэпер ST (Александр Степанов) заявил в интервью НСН, что его экспромт во время выступления с Дианой Арбениной может перерасти в коллаборацию.

Арбенина ранее опубликовала в соцсетях фрагмент концертного видео, на котором ST начинает импровизировать во время их совместного исполнения песни «Секунду назад» группы «Ночные Снайперы». Певица призналась, что находится под огромным впечатлением, призвав своих фанатов написать Саше, если они хотят продолжения этой истории. ST подтвердил, что ему написало много людей.