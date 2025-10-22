«Не потерять нерв»: Рэпер ST допустил коллаборацию с Арбениной

Александр Степанов в эфире НСН объяснил разницу между импровизацией и созданием новой песни, отметив, что получил много обращений от фанатов Дианы Арбениной.

Рэпер ST (Александр Степанов) заявил в интервью НСН, что его экспромт во время выступления с Дианой Арбениной может перерасти в коллаборацию.

Арбенина ранее опубликовала в соцсетях фрагмент концертного видео, на котором ST начинает импровизировать во время их совместного исполнения песни «Секунду назад» группы «Ночные Снайперы». Певица призналась, что находится под огромным впечатлением, призвав своих фанатов написать Саше, если они хотят продолжения этой истории. ST подтвердил, что ему написало много людей.

«Да, я наблюдал большую активность в соцсетях. У Дианы очень активная аудитория, мне написало большое количество людей. Что касается перспектив совместной песни, тут очень важно не перепутать туризм с эмиграцией. Этот замечательный экспромт был чудесен и прекрасен в моменте. При попытке создать оригинальное музыкальное произведение главное - не потерять этот искренний нерв. Поэтому мы еще пока не общались на эту тему конкретно, но чисто в теории это интересная идея. Почему нет?» - сказал музыкант.

ФОТО: Пресс-служба проекта «Голос поэта»
