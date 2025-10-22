Ограничения работы мессенджеров в южных регионах России может быть связано с открытостью их жителей, объяснил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Роскомнадзор ранее подтвердил частичные ограничения работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстресистской) на юге России. В ведомстве пояснили, что это связано с жалобами граждан на мессенджеры, которыми активно пользовались мошенники и вербовщики террористов. Сбои, в частности, фиксировались в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. Свинцов назвал это экспериментом.