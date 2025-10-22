Почему юг России попал под блокировки Telegram и WhatsApp
Эксперименты по борьбе с мошенниками проводятся в разных регионах, при этом южане любят долго разговаривать по телефону, сказал в эфире НСН Андрей Свинцов.
Ограничения работы мессенджеров в южных регионах России может быть связано с открытостью их жителей, объяснил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Роскомнадзор ранее подтвердил частичные ограничения работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстресистской) на юге России. В ведомстве пояснили, что это связано с жалобами граждан на мессенджеры, которыми активно пользовались мошенники и вербовщики террористов. Сбои, в частности, фиксировались в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. Свинцов назвал это экспериментом.
«Выбор южных регионов может быть связан с плотностью населения и эмоциональными качествами местных жителей, они любят и по телефону поговорить, и, может быть, более открытые. Это тестовые механики, которые позволяют на какое-то время сбить интерес мошенников кто иной социальной сети. Попробовали посмотреть там. Это комбинированная работа банков, мобильных операторов, спецслужб и Роскомнадзора, чтобы побороть эту волну. Подобные эксперименты проводятся в разных регионах с использованием разных инструментов», - пояснил депутат.
Он напомнил, что звонки через эти мессенджеры в России ограничены. При этом спецслужбы отслеживают ситуацию и корректируют работу, если видят «всплески».
Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев ранее объяснил на пресс-конференции в НСН, помогла ли в борьбе с мошенниками блокировка звонков в WhatsApp.
