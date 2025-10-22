Доставщик пытался скрыться от ГИБДД на территории Эрмитажа

В Санкт-Петербурге 21-летний уроженец Перми, работающий доставщиком, попытался уйти от преследования сотрудников ГИБДД, заехав на территорию Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западу.

Инцидент произошел на Дворцовой набережной, где молодой человек нарушил правила дорожного движения и привлек внимание патруля.