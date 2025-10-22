Доставщик пытался скрыться от ГИБДД на территории Эрмитажа
В Санкт-Петербурге 21-летний уроженец Перми, работающий доставщиком, попытался уйти от преследования сотрудников ГИБДД, заехав на территорию Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западу.
Инцидент произошел на Дворцовой набережной, где молодой человек нарушил правила дорожного движения и привлек внимание патруля.
Пытаясь избежать задержания, он свернул в служебный проезд музейного комплекса.
На помощь полицейским оперативно пришли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа, которые задержали нарушителя на территории музея, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Камчатки фиктивно зарегистрировал в своей квартире более 200 иностранцев
- «Летим из Еревана»: Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в ЕС
- Доставщик пытался скрыться от ГИБДД на территории Эрмитажа
- «Не потерять нерв»: Рэпер ST допустил коллаборацию с Арбениной
- Швеция намерена продать Украине до 150 истребителей Gripen E
- Минфин приступил к формированию реестра майнеров
- Depeche Mode анонсировали фильм и новый концертный альбом
- Группа Ay Yola призналась, что записала кавер «Агаты Кристи» за два дня
- Новый девайс или провал: Wylsacom поделился ожиданиями от складного iPhone
- Росрыболовство: Красная икра может подешеветь в России к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru