«Нелегальный бизнес»: Авиаэксперт назвал проблемы с выпуском российских дронов
В России отсутствует регуляторная база, что не дает бизнесу инвестировать в развитие производства беспилотников, сказал НСН Андрей Патраков.
Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков на фоне отказа крупного китайского производителя дронов поставлять их россиянам заявил в беседе с НСН, что в России выпуск своих беспилотников для гражданского применения невозможно наладить из-за отсутствия регуляторной базы.
Для клиентов из России Aliexpress заблокировал продажу дронов компаний DJI и Autel, а уже приобретенные беспилотники ограничены в функционале. На все жалобы DJI отвечает: «Просим прощения, но мы не оказываем свои услуги россиянам + не предоставляем услуги по какой-либо военной деятельности, поэтому спасибо за понимание». Патраков отметил, что доля мирового рынка компании DJI составляет 80% и их дроны часто используются в гражданском секторе.
«Дроны компании массово применяются в гражданском секторе для аэрофотосъемки, видеосъемки, мониторинга инфраструктуры – линий электропередач, газопроводов и многого другого. Это самый массовый дрон – доля мирового рынка 80%. Изначально компания DJI создавала дрон для любителей, но лидерство на рынке вывело их в корпоративный сектор. На эти дроны устанавливаются дополнительные камеры, системы инфракрасного сканирования, потому они и популярны. Его даже в США запретили. Ни одна компания не смогла конкурировать с DJI. В Индии тоже пошли на это политическое решение, чтобы развивать свое производство дронов», - сказал Патраков.
Собеседник НСН отметил, что в России подобного запрета нет, но существует другая проблема – инвестировать в производство дронов для гражданского применения невозможно.
«Отсутствует регуляторная база, что не дает бизнесу инвестировать в эту отрасль. Де-факто рынок коммерческого применения дронов находится под запретом. У нас запретительное воздушное законодательство. Любое развертывание такого бизнеса нелегально. С 2015 года создано множество рабочих групп, занимались этим вопросом, но со стороны Росавиации постоянно идут технические ограничения», - резюмировал Патраков.
Другой опрошенный НСН эксперт на условиях анонимности отметил, что дроны компании DJI могут использоваться и военном секторе, потому их продажу в России и ограничили.
Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что серьезные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) способны бороться с беспилотниками, однако у их бесконтрольного применения есть побочные эффекты. Включение такой системы, по его словам, обрушит работу всех радиоэлектронных систем вокруг.
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