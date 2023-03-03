«Нелегальный бизнес»: Авиаэксперт назвал проблемы с выпуском российских дронов

Собеседник НСН отметил, что в России подобного запрета нет, но существует другая проблема – инвестировать в производство дронов для гражданского применения невозможно.

«Отсутствует регуляторная база, что не дает бизнесу инвестировать в эту отрасль. Де-факто рынок коммерческого применения дронов находится под запретом. У нас запретительное воздушное законодательство. Любое развертывание такого бизнеса нелегально. С 2015 года создано множество рабочих групп, занимались этим вопросом, но со стороны Росавиации постоянно идут технические ограничения», - резюмировал Патраков.

Другой опрошенный НСН эксперт на условиях анонимности отметил, что дроны компании DJI могут использоваться и военном секторе, потому их продажу в России и ограничили.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что серьезные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) способны бороться с беспилотниками, однако у их бесконтрольного применения есть побочные эффекты. Включение такой системы, по его словам, обрушит работу всех радиоэлектронных систем вокруг.

