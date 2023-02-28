«Внутренняя диверсия»: Экс-главком сухопутных войск РФ высказался об атаке дронов

За последние сутки беспилотники заметили в пяти регионах — в Туапсе это закончилось ударами по нефтебазе. По данным Telegram-канала «База», утром 27 февраля три беспилотника-камикадзе атаковали Брянскую область. Около полуночи четыре беспилотника со взрывчаткой рухнули в Белгородской области. Днем беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. В Петербурге на час закрывали аэропорт, сообщалось о поднятых истребителях, но позже Минобороны назвало это тренировкой.

«Поставки беспилотников увеличиваются. Украинцы могут их запускать со своей территории, либо с нашей, думаю, не мало у нас находится возможных диверсионных групп. Решили показать массовое применение. Что касается Санкт-Петербурга, то скорее всего запуск произошел не с территории Украины, а с Ленобласти, к примеру. Внутренняя диверсия. Может быть это запуск был и не диверсантов, мало ли у нас любителей запускать беспилотники? Просто реакция сейчас более обостренная. В любом случае к этому надо быть готовыми и уничтожать беспилотники», - сказал Болдырев.