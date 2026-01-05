В Орловской области сбили четыре беспилотника
5 января 202611:06
Четыре украинских беспилотника уничтожили минувшей ночью на территории Орловской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.
«Благодаря надежной работе наших сил ПВО, повреждений и пострадавших нет», - отметил губернатор.
На местах ЧП работают МЧС и правоохранительные органы.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 января в Московском регионе и Рязанской области ликвидировали три дрона ВСУ.
