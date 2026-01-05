В Орловской области сбили четыре беспилотника

Четыре украинских беспилотника уничтожили минувшей ночью на территории Орловской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

«Благодаря надежной работе наших сил ПВО, повреждений и пострадавших нет», - отметил губернатор.

На местах ЧП работают МЧС и правоохранительные органы.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 января в Московском регионе и Рязанской области ликвидировали три дрона ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры