Россия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве на $197 тысяч

Жителя Казахстана, подозреваемого в мошенничестве с ущербом на сумму свыше $197 тысяч, экстрадировали в республику после задержания в России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

По данным правоохранителей, в 2024-2025 годах фигурант в Таразе предлагал гражданам заниматься совместным бизнесом по оптовой закупке и реализации товаров, представляясь сотрудником коммерческой организации и обещая высокий доход при вложении средств. Мужчина не выполнил обещания и скрылся, при этом присвоил деньги и потратил их на личные нужды.

Злоумышленника объявили в международный розыск и в августе задержали в России. На родине ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Казахстан экстрадировали из Польши гражданку Украины, подозреваемую в организации торговли человеческими органами, пишет «Свободная пресса».

