На юге Узбекистана зафиксировали выход нефтесодержащей жидкости
Выход нефтесодержащей жидкости зарегистрировали на месторождении углеводородов «25 лет независимости» в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
«На территории месторождения "М-25" в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)», - отмечается в сообщении.
Выход жидкости локализовали, ее вывозят на площадку с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тысяч кубометров. Специалисты ведут аналитические исследования проб нефтяной жидкости, по итогам которых изучат возможности переработки. Проводятся геологические исследования.
Месторождение «25 лет независимости» находится в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана и является одним из крупнейших в стране.
Ранее в Кстовском районе Нижегородской области произошла утечка нефтесодержащей эмульсии, на фоне ЧП власти ввели режим повышенной готовности.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru