Всемирная федерация керлинга рассмотрит весной возвращение россиян на турниры
Всемирная федерация керлинга (WCF) весной рассмотрит возвращение спортсменов из России на соревнования. Об этом заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.
Ранее глава ФКР сообщил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение российских атлетов от международных турниров.
«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут. И на ближайшем собрании весной будут приняты решения о возвращении спортсменов», - рассказал Свищев.
При этом президент федерации указал, что российская сторона «ждать не может».
Российскую сборную, а также национальную команду Белоруссии отстранили от соревнований под эгидой WCF в 2022 году из-за конфликта на Украине.
