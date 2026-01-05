Всемирная федерация керлинга рассмотрит весной возвращение россиян на турниры

Ранее глава ФКР сообщил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение российских атлетов от международных турниров.

«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут. И на ближайшем собрании весной будут приняты решения о возвращении спортсменов», - рассказал Свищев.

При этом президент федерации указал, что российская сторона «ждать не может».

Российскую сборную, а также национальную команду Белоруссии отстранили от соревнований под эгидой WCF в 2022 году из-за конфликта на Украине.

