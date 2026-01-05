В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем
5 января 202610:05
Трамвай и автомобиль Kia столкнулись в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, 39-летний водитель Kia, следовавший по проспекту Испытателей в сторону Светлановской площади, не предоставил преимущество в движении совершавшему поворот направо трамваю маршрута 47. Транспортным средством управлял 44-летний мужчина.
«В результате ДТП пострадавших нет», - указали в ГУМВД.
Ранее в Москве трамвай сбил двоих пешеходов, один скончался на месте.
