В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем

Трамвай и автомобиль Kia столкнулись в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель Kia, следовавший по проспекту Испытателей в сторону Светлановской площади, не предоставил преимущество в движении совершавшему поворот направо трамваю маршрута 47. Транспортным средством управлял 44-летний мужчина.

«В результате ДТП пострадавших нет», - указали в ГУМВД.

Ранее в Москве трамвай сбил двоих пешеходов, один скончался на месте.

