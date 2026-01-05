На перегоне в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда

Вагоны грузового поезда сошли на перегоне Гудачи-Гонжа в Амурской области. Об этом сообщает РЖД.

«В 09:01 мск... произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура», - указано в сообщении.

Отмечается, что угрозы экологии нет. После ЧП движение на участке приостановили.

В РЖД создали штаб по устранению последствий инцидента под председательством первого замглавы организации Сергея Кобзева. Причины схода устанавливаются.

Ранее в Иркутской области грузовой поезд сбил насмерть трех человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПоездаРЖДАмурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры