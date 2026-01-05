На перегоне в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
5 января 202611:41
Вагоны грузового поезда сошли на перегоне Гудачи-Гонжа в Амурской области. Об этом сообщает РЖД.
«В 09:01 мск... произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура», - указано в сообщении.
Отмечается, что угрозы экологии нет. После ЧП движение на участке приостановили.
В РЖД создали штаб по устранению последствий инцидента под председательством первого замглавы организации Сергея Кобзева. Причины схода устанавливаются.
Ранее в Иркутской области грузовой поезд сбил насмерть трех человек.
