В ДТП в Забайкалье пострадали восемь человек
Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной автодороге в Читинском районе Забайкальского края, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 5 января в дневное время на 11-м километре трассы А-350 «Чита - Забайкальск» столкнулись три транспортных средства. По предварительной информации, в медицинское учреждение доставили восемь участников аварии, пишет RT.
«Среди них двое несовершеннолетних», - отметила Госавтоинспекция.
Ранее в Горячем Ключе женщина погибла, четыре человека пострадали после наезда авто на остановку общественного транспорта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Забайкалье пострадали восемь человек
- На юге Узбекистана зафиксировали выход нефтесодержащей жидкости
- Регионы получат дополнительные средства на закупку лекарств от орфанных заболеваний
- «Тихий» найм и новые практики: Как компании справятся с кадровым «голодом»
- В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем
- В Сбербанке рассказали о трехкратном росте кибератак на корпоративный сектор
- Россия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве на $197 тысяч
- В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
- Число российских туристов в Непале достигло рекорда
- СМИ: Байден получает пенсию в $417 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru