В ДТП в Забайкалье пострадали восемь человек

Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной автодороге в Читинском районе Забайкальского края, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 5 января в дневное время на 11-м километре трассы А-350 «Чита - Забайкальск» столкнулись три транспортных средства. По предварительной информации, в медицинское учреждение доставили восемь участников аварии, пишет RT.

«Среди них двое несовершеннолетних», - отметила Госавтоинспекция.

Ранее в Горячем Ключе женщина погибла, четыре человека пострадали после наезда авто на остановку общественного транспорта.

