Регионы получат дополнительные средства на закупку лекарств от орфанных заболеваний
Регионы России с этого года смогут получать средства из федерального бюджета на приобретение дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Власти подписали постановление, утверждающее правила предоставления соответствующих субсидий.
«В федеральном бюджете на эти цели... зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах - по 10 млрд рублей», - указали в кабмине.
Претендовать на поддержку смогут субъекты РФ с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии потребности. Заявки от руководителей регионов будут направлять в Минздрав.
Ранее в правительстве рассказали о планах выделить более 4,2 млрд рублей на строительство дороги в Крыму.
