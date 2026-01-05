Регионы получат дополнительные средства на закупку лекарств от орфанных заболеваний

Регионы России с этого года смогут получать средства из федерального бюджета на приобретение дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Власти подписали постановление, утверждающее правила предоставления соответствующих субсидий.

«В федеральном бюджете на эти цели... зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах - по 10 млрд рублей», - указали в кабмине.

Претендовать на поддержку смогут субъекты РФ с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии потребности. Заявки от руководителей регионов будут направлять в Минздрав.

