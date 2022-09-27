Microsoft ограничил доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян
Американская компания Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан России. Теперь пользователи не смогут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11.
23 сентября глава Правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры подготовить проект о преимущественно использовании российского ПО до ноября 2022 года. Ранее с одобрением инициативы выступил российский президент Владимир Путин. При этом в правительстве предупредили, что пока в стране не появятся конкурентоспособные аналоги, использование существующего зарубежного софта продолжится.
Ранее приложение социальной сети «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store.
Программное обеспечение, разрабатываемое в России, ничем не хуже западных конкурентов, однако переход на российский софт может затянуться, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер.
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