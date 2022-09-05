Путин поручил обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта

Президент Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости России от используемого иностранного софта. Об этом сообщает Кремль.

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Глава государства дал поручение проработать условия использования в стране иностранного программного обеспечения, в отношении которого невозможно добросовестное исполнение обязательств. Правительству следует предоставить соответствующие предложения до 1 октября.

В марте Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны, напоминает RT. Так, органам государственной власти с 1 января 2025 года запретят использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. Уже с 31 марта текущего года был введен запрет на покупку зарубежных программ для этих целей без соответствующего согласования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииВладимир Путин
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