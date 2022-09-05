Путин поручил обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта
Президент Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости России от используемого иностранного софта. Об этом сообщает Кремль.
Глава государства дал поручение проработать условия использования в стране иностранного программного обеспечения, в отношении которого невозможно добросовестное исполнение обязательств. Правительству следует предоставить соответствующие предложения до 1 октября.
В марте Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны, напоминает RT. Так, органам государственной власти с 1 января 2025 года запретят использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. Уже с 31 марта текущего года был введен запрет на покупку зарубежных программ для этих целей без соответствующего согласования.
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