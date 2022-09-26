Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store

Приложение социальной сети «ВКонтакте» теперь недоступно для скачивания в App Store.

Российских чиновников обяжут вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Приложение не находится по поиску. В магазине приложений Google Play приложение все еще можно загрузить.

«Вконтакте» - российская социальная сеть. В рамках санкций App Store and Google Play удаляют российские приложения из магазинов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вконтакте
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