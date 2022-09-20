«Спорим, но уважаем»: Снятый с выборов главы РАН ученый о новом президенте академии
Все президенты РАН являются выдающимися и уникальными людьми, отметил в эфире НСН ученый-океанолог Роберт Нигматулин.
Новый глава Российской академии наук был избран подавляющим большинством, а те академики, которые не поддержали его кандидатуру, смогут легко найти с президентом общий язык, отметил научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук. При этом ранее правительство РФ согласовало из поданного ему списка претендентов только трех кандидатов, не одобрив выдвижение Роберта Нигматулина.
«Он избран президентом подавляющим большинством. Я буду всегда помогать вновь избранному президенту. Это наш долг и обязанность, тут никаких разночтений нет. У меня с ним хорошие отношения, он относится очень уважительно. Приветствую его избрание. Я сам голосовал, не поддерживаю идею бойкота», - сказал Нигматулин.
По его словам, академики, которые не поддержали кандидатуру Красникова, смогут найти с ним общий язык. Нигматулин отметил, что между академиками часто бывают споры, однако они относятся друг к другу с уважением.
«Академики, которые не поддержали кандидатуру Красникова, смогут найти с ним общий язык. Не думаю, что с этим будут какие-то серьезные проблемы. У нас всегда возникают противоречия, мы критикуем. Я часто критиковал Александра Михайловича (Сергеева – ред. НСН), но это не значит, что я его не уважал. Все президенты, которые у нас избраны – это выдающиеся, уникальные люди. Но с любыми выдающимися людьми мы иногда спорим», - указал Нигматулин.
Кроме того, ученый-океанолог подчеркнул, что будет содействовать налаживанию океанской экспедиционной деятельности и разработке предложений по развитию социально-экономической сферы России.
«Нам нужно налаживать океанскую экспедиционную деятельность, она разрушается. Второе – нам нужно формировать наши соображения по развитию нашей социально-экономической сферы. Разрабатывать их так, чтобы президент мог их докладывать руководству страны. По этим двум направлениям я готов работать и помогать активно», - резюмировал он.
Ранее ученые РАН из неформального объединения «Клуб 1 июля» заявили об устранении двух перспективных кандидатов на выборах президента академии путем административного вмешательства. После этого ученые назвали участие в голосовании унизительным. Академик Нигматулин, которого правительство не утвердило в качестве кандидата на пост главы РАН, 19 сентября призвал не преувеличивать значимость грядущих выборов.
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