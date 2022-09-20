«Спорим, но уважаем»: Снятый с выборов главы РАН ученый о новом президенте академии

Накануне академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук. При этом ранее правительство РФ согласовало из поданного ему списка претендентов только трех кандидатов, не одобрив выдвижение Роберта Нигматулина.

«Он избран президентом подавляющим большинством. Я буду всегда помогать вновь избранному президенту. Это наш долг и обязанность, тут никаких разночтений нет. У меня с ним хорошие отношения, он относится очень уважительно. Приветствую его избрание. Я сам голосовал, не поддерживаю идею бойкота», - сказал Нигматулин.

По его словам, академики, которые не поддержали кандидатуру Красникова, смогут найти с ним общий язык. Нигматулин отметил, что между академиками часто бывают споры, однако они относятся друг к другу с уважением.