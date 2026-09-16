Здание Новой Третьяковки на Крымском валу закроют на реконструкцию
Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закроют на реконструкцию. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова.
По её словам, здание будет закрыто в марте следующего года, при этом проектная документация по ремонту пока не готова.
Галактионова также отметила, что фонды галереи будут перевозить, прорабатывается вопрос организации показов в период переезда.
«Мы ещё не пришли к результату. Это активно обсуждается. Есть варианты, мы их смотрим», - сказала она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество музеев в России за десять лет увеличилось на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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