Здание Новой Третьяковки на Крымском валу закроют на реконструкцию

По её словам, здание будет закрыто в марте следующего года, при этом проектная документация по ремонту пока не готова.

Галактионова также отметила, что фонды галереи будут перевозить, прорабатывается вопрос организации показов в период переезда.

«Мы ещё не пришли к результату. Это активно обсуждается. Есть варианты, мы их смотрим», - сказала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество музеев в России за десять лет увеличилось на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

