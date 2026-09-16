Здание Новой Третьяковки на Крымском валу закроют на реконструкцию

Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закроют на реконструкцию. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова.

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По её словам, здание будет закрыто в марте следующего года, при этом проектная документация по ремонту пока не готова.

Галактионова также отметила, что фонды галереи будут перевозить, прорабатывается вопрос организации показов в период переезда.

«Мы ещё не пришли к результату. Это активно обсуждается. Есть варианты, мы их смотрим», - сказала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество музеев в России за десять лет увеличилось на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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