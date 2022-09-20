СМИ: Геннадий Красников стал новым главой РАН

Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников стал новым главой Российской академии наук, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник агентства уточнил, что для участия в голосовании зарегистрировались 1070 членов. Вторым кандидатом на пост был директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, однако большинство проголосовало за Красникова.

Официально итоги выборов главы РАН пока не объявлялись.

Ранее Александр Сергеев объявил, что покидает пост главы РАН и отказывается от участия в выборах, пояснив, что решение принято «в сложных условиях», которые связанны с давлением на многих членов академии в ходе предвыборной кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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