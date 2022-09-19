Глава РАН снял свою кандидатуру на выборах главы Академии наук

Действующий президент Российской академии наук (РАН) снял свою кандидатуру на выборах главы РАН. Александр Сергеев покидает этот пост, проработав на нем один пятилетний срок.

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение», - сказал Сергеев на общем собрании. Он пояснил, что решение принято «в сложных условиях», которые связанны с давлением на многих членов РАН в ходе нынешней предвыборной кампании. При этом, как пишет РИА Новости, действующий глава РАН не уточнил от кого именно и в какой форме исходило это давление. Зал стоя аплодировал Сергееву и таким образом поблагодарил его за пятилетнюю работу на посту главы РАН.

Ученые будут сотрудничать с одаренными детьми в сфере экологии

После самоотвода Сергеева, претендентов на пост осталось двое: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование по выборам президента Российской академии наук состоится во вторник.

Ранее директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: ras.ru
ТЕГИ:ВыборыУчёныеРАННаука
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры