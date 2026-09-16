Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов провести во время Генеральной Ассамблеи трёхстороннюю встречу с участием России, Украины и США. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта, он указал, что был бы рад организовать такую встречу, если появится возможность.
«Считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня и создать условия для перехода к справедливому миру... в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - добавил генсек.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт могбы давно закончиться, если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 70% россиян страдают от потери контроля над финансами
- Врач назвал причины постоянных отзывов БАДов
- Экс-танцор Булановой призвал не высмеивать ее за хореографию
- Лавров раскрыл, не потонут ли Мальдивы от наплыва туристов из РФ
- Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине
- Россиянам объяснили, как вернуть деньги у должника без расписки
- Здание Новой Третьяковки на Крымском валу закроют на реконструкцию
- Нарколог сравнил кофеиновую зависимость с никотиновой
- Подогревают рынок: Как ужесточение льготной ипотеки ударит по спросу
- В Минприроды сообщили о росте числа бурых медведей в России