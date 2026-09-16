Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта, он указал, что был бы рад организовать такую встречу, если появится возможность.

«Считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня и создать условия для перехода к справедливому миру... в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - добавил генсек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт могбы давно закончиться, если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, пишут «Известия».

