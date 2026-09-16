Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов провести во время Генеральной Ассамблеи трёхстороннюю встречу с участием России, Украины и США. Об этом сообщает ТАСС.

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Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта, он указал, что был бы рад организовать такую встречу, если появится возможность.

«Считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня и создать условия для перехода к справедливому миру... в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - добавил генсек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт могбы давно закончиться, если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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