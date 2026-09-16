Зависимость от кофеина может наступать при употреблении пяти-шести чашек в день, отмечает «Коммерсант». В качестве синдрома отмены кофеина могут выступать пульсирующая головная боль, бессонница, тревога, дрожание пальцев и нарушения ритма сердца.

«Российское общество психиатров, да и в принципе Минздрав, действуют в рамках Международной классификации болезней 10‑го пересмотра, а многие страны уже перешли на МКБ‑11. Этот переход осуществляется уже около семи лет. Россия затормозила этот переход — мы немного отстаём по всем этим классификациям. Зависимость от кофеина обоснована, потому что это психоактивное вещество, к которому формируется привыкание — будь то кофеин в кофе или чае. Так всегда было. Просто социальные последствия не столь яркие по сравнению с другими психоактивными веществами. Раньше и никотин считали приемлемым психоактивным веществом: в кинофильмах смело показывали сцены курения. Только в последние годы отношение к этому стало меняться, хотя о пагубности употребления табака стало известно ещё в середине прошлого века. Сейчас накапливается всё больше наблюдений о вреде никотиновой и кофеиновой зависимости. А кофейни сейчас — на каждом углу», — сказал собеседник НСН.

Ранее психолог Дарья Яушева сказала, что головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка.

