Он подчеркнул, что в других странах наблюдается аналогичная ситуация — большое количество отзывов, и подавляющее большинство связано именно с нарушением протокола.

«Если открыть ресурсы западных контролирующих органов, у них та же самая история. Там по всем фирмам идут отзывы, отзывы, отзывы. И опять по той же причине: где-то какие-то документы не доложили, где-то что-то вовремя не подали. Это более 90% случаев. И только около 5% отзывов — это когда при прохождении тестов на соответствие содержимого там обнаруживают какие-то отклонения», — пояснил он.

Компания «Эвалар» на своем сайте разместила опровержение информации о превышении допустимой нормы витамина D в своей продукции. Производитель подчеркнул, что получал замечания от Роспотребнадзора относительно выносимой на упаковку некоторых товаров текстовой информации, а к качеству и безопасности выпускаемой продукции у регулятора вопросов не было. В «Эвалар» сообщили, что устранили нарушения, и товары компании обращаются на рынке без ограничений.

Ранее кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов в пресс-центре НСН предостерегал от приобретения БАДов в Сети, так как при покупке добавок в интернете риск нанесения ущерба здоровью может доходить до 30%.

