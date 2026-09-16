Врач назвал причины постоянных отзывов БАДов
Некоторые ресурсы «гнобят» отечественных производителей и специально раздувают скандальные истории, заявил НСН Владимир Болибок.
Регуляторы постоянно отзывают те или иные серии БАДов или лекарств, как в России, так и за рубежом, однако в 9 из 10 случаев замечания вызваны неправильным оформлением документов и другими бюрократическими проволочками, а не вредным содержимым, объяснил НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее канал «Shot проверка» сообщал, что Роспотребнадзор потребовал убрать из продажи некоторые БАДов компании «Эвалар». Сообщалось о ряде нарушений, самым серьезным из которых было якобы четырехкратное превышение витамина D в одной из добавок. Болибок отметил, что на самом деле отклонений в самих БАДах обнаружено не было, просто производитель неправильно подал документы на продукцию.
«На сайте Роспотребнадзора или в отчетах, которые они публикуют, постоянно появляется информация, что произошел отзыв таких-то и таких-то серий. Если открыть сайт Росздравнадзора, у них каждую неделю десятки серий лекарственных препаратов отзывают. И в основном идет нарушение маркировки, не предоставление какой-то информации и так далее, то есть это касается не состава, а бумажной волокиты. Ситуация с эваларовскими БАДами такая же: они что-то не докрутили, не довертели с бумагами и, соответственно, серии попали в стоп. Потом это все начали раздувать, и я даже понимаю, почему. Есть недружественные Telegram-каналы, которые "топят" за американские фирмы, и стараются наши фирмы гнобить», — пояснил медик.
Он подчеркнул, что в других странах наблюдается аналогичная ситуация — большое количество отзывов, и подавляющее большинство связано именно с нарушением протокола.
«Если открыть ресурсы западных контролирующих органов, у них та же самая история. Там по всем фирмам идут отзывы, отзывы, отзывы. И опять по той же причине: где-то какие-то документы не доложили, где-то что-то вовремя не подали. Это более 90% случаев. И только около 5% отзывов — это когда при прохождении тестов на соответствие содержимого там обнаруживают какие-то отклонения», — пояснил он.
Компания «Эвалар» на своем сайте разместила опровержение информации о превышении допустимой нормы витамина D в своей продукции. Производитель подчеркнул, что получал замечания от Роспотребнадзора относительно выносимой на упаковку некоторых товаров текстовой информации, а к качеству и безопасности выпускаемой продукции у регулятора вопросов не было. В «Эвалар» сообщили, что устранили нарушения, и товары компании обращаются на рынке без ограничений.
Ранее кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов в пресс-центре НСН предостерегал от приобретения БАДов в Сети, так как при покупке добавок в интернете риск нанесения ущерба здоровью может доходить до 30%.
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