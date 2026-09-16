Лавров раскрыл, не потонут ли Мальдивы от наплыва туристов из РФ
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на заявление журналиста о росте числа российских туристов на Мальдивах. Курьезный диалог произошел на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РБК.
Представитель СМИ рассказал министру, что Россия играет важную роль в развитии экономики островного государства. По его словам, только в 2025 году курорты посетили около 270 тысяч россиян, и в ближайшие годы этот показатель должен значительно вырасти.
Выслушав статистику, Лавров с улыбкой отреагировал на перспективы увеличения туристического потока. «А острова-то не потонут у вас от этого?» — спросил глава внешнеполитического ведомства.
Российский турпоток на Мальдивы демонстрирует устойчивый рост последние несколько лет. За первые десять месяцев 2024 года архипелаг посетили почти 185 тысяч граждан РФ, что на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом в октябре был зафиксирован абсолютный рекорд по числу приезжих из России за один месяц с 2019 года.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что спрос туристов из нашей страны на отдых на Мальдивах в текущем году увеличился на 18%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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