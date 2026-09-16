Лавров раскрыл, не потонут ли Мальдивы от наплыва туристов из РФ

Выслушав статистику, Лавров с улыбкой отреагировал на перспективы увеличения туристического потока. «А острова-то не потонут у вас от этого?» — спросил глава внешнеполитического ведомства.

Российский турпоток на Мальдивы демонстрирует устойчивый рост последние несколько лет. За первые десять месяцев 2024 года архипелаг посетили почти 185 тысяч граждан РФ, что на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом в октябре был зафиксирован абсолютный рекорд по числу приезжих из России за один месяц с 2019 года.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что спрос туристов из нашей страны на отдых на Мальдивах в текущем году увеличился на 18%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

