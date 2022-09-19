Глава Института океанологии предположил, кто станет новым президентом РАН

Ранее ученые РАН из неформального объединения «Клуб 1 июля» заявили об устранении двух перспективных кандидатов на выборах президента академии путем административного вмешательства. После этого ученые назвали участие в голосовании унизительным. Академик Нигматулин, которого правительство не утвердило в качестве кандидата на пост главы РАН, призвал не преувеличивать значимость грядущих выборов.

«Мы не должны цепляться за то, что сами выберем завтра. Мы работаем в институтах и не так уж зависим от своих начальников. Они старшие среди равных и поставлены для того, чтобы взаимодействовать с правительством, с руководителями экономических структур и так далее», — сказал ученый.

На вопрос, почему его кандидатуру не утвердило правительство, собеседник НСН затруднился с ответом.

«Состоятельной версии у меня нет. Возраст? Я его не чувствую. Выступаю с критикой? Так моя критика не связана с желанием свергнуть власть. Она направлена на то, чтобы руководители к нам прислушались. Но нас пока не слышат», — ответил академик.

Директор Института океанологии согласился с тем, что на действующего президента РАН было оказано давление.

«На него надавили сверху, он и снял кандидатуру. Александр Михайлович, кстати, тоже был озабочен, когда узнал, что меня собираются снять с выборов. Мы с Сергеевым хоть и конкуренты, но конкуренты во имя общего дела. У меня нормальные отношения со всеми кандидатами. Сегодня мы все стоя поблагодарили Александра Михайловича за его труды в течение пяти лет, несмотря на нашу критику», — отметил Нигматулин.

Критикам Сергеева учёный ответил, что нынешний президент РАН — прежде всего, видный учёный.

«Далеко не всё получилось у Александра Михайловича. Конечно, он не руководитель крупного коллектива, у него не было соответствующего опыта. Однако он старался, он выдающийся учёный. И ценить его нужно за это, а не за административные таланты и успехи. В Академии наук собраны лучшие учёные, а о науке нужно заботиться», — парировал академик.

Учёный-океанолог опроверг предположение Владимира Захарова, что завтрашние выборы могут не состояться.

«Голосование обязательно состоится. Понятно, что некоторые люди сгоряча, от обиды хотят организовать протест. Но полагаю, что зрелые умы этого не допустят. Мы хотим помогать своему народу, своей стране, руководителям улучшать Россию», — заявил собеседник НСН.

На вопрос, кто же победит в ходе предстоящего голосования, Нигматулин высказал мнение, что победа достанется гендиректору НИИ молекулярной электроники Геннадию Красникову.

«Судя по всему, Красников одержит победу. За ним и поддержка, и опыт. А у Дмитрия Марковича, полагаю, всё впереди», — резюмировал глава Института океанологии.

Выборы президента академии состоятся во вторник, 20 сентября, на общем собрании членов РАН. Президент избирается на пять лет открытым голосованием.

Ранее председатель Научного совета РАН по нелинейной динамике Владимир Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что на некоторых членов академии могло быть оказано давление.

