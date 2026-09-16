Нотариально заверенная переписка поможет вернуть свои деньги у заемщика, даже если он удалил переписку, рассказал НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.



Переписку в мессенджере Telegram признали договором займа — суд взыскал с должника более 475 тысяч рублей. Мужчина занял у знакомого 365 тысяч рублей и пообещал вернуть деньги с процентами, но так и не выполнил обещание. Суд подтвердил принадлежность аккаунтов сторонам и изучил банковские выписки. В итоге с должника взыскали долг, часть процентов и судебные расходы, сообщают РИА Новости. Соловьев не удивился такому исходу.