Россиянам объяснили, как вернуть деньги у должника без расписки
Наличие сообщений в мессенджерах может быть уже достаточно, заявил Иван Соловьев.
Нотариально заверенная переписка поможет вернуть свои деньги у заемщика, даже если он удалил переписку, рассказал НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Переписку в мессенджере Telegram признали договором займа — суд взыскал с должника более 475 тысяч рублей. Мужчина занял у знакомого 365 тысяч рублей и пообещал вернуть деньги с процентами, но так и не выполнил обещание. Суд подтвердил принадлежность аккаунтов сторонам и изучил банковские выписки. В итоге с должника взыскали долг, часть процентов и судебные расходы, сообщают РИА Новости. Соловьев не удивился такому исходу.
«Это прецедент, но не только для Telegram, но и для вообще всех мессенджеров: даже и для МАКСа и всех остальных. Здесь возникает вопрос допустимости доказательств — они должны отвечать ряду признаков, то есть быть относимыми к делу, допустимыми, достаточными и достоверными. Скорее всего, все скриншоты переписки были заверены у нотариуса, что подтвердило их наличие и дату. В Telegram любой человек может удалить диалог или изменить сообщение, поэтому, если показывать только свой смартфон с перепиской, ни один суд такое не признает», — отметил он.
Юрист добавил, что сделать, чтобы не стать жертвой мошенников.
«Уже бывали случаи, когда мошенники взламывали аккаунты и делали рассылку по всем друзьям и знакомым, что срочно нужны деньги — от 20 до 40 тысяч рублей, показывали даже сгенерированные нейросетями фотографии банковских карт которые были якобы оформлены на жертву, и уводили суммы себе. В данном случае тот владелец аккаунта не несет юридическую ответственность. Он может возместить своим друзьям расходы, а может и нет. В таком случае нужно предоставить доказательство, что аккаунт был похищен. Здесь важно надлежащим образом все оформить: какие действия предпринял человек, обратиться в полицию по этому поводу, в крайнем случае, провести экспертизу, которая покажет, что он не знал, что его использовали», — указал он.
Ранее Соловьев объяснил НСН, в каких случаях метрополитен оштрафует человека за падение на пути.
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