Экс-танцор Булановой призвал не высмеивать ее за хореографию
Человека нельзя высмеивать за его движения на сцене. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-танцор заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля.
Так он прокомментировал видео с недавнего выступления певицы, которое раскритиковали пользователи, призвавшие вернуть прошлую «энергосберегающую» подтанцовку.
Берегуля напомнил, что уже не работает с Булановой, однако именно он ставил «эту хореографию». По его словам, создавалась она именно под певицу, «её манеру движения, характер, сценический образ и её аудиторию», и оценивать движения «исключительно через призму нескольких секунд из вирусного видео» не следует.
«Можно обсуждать, нравится или нет. Высмеивать человека за то, что он двигается не так, как принято в условном современном танцевальном стандарте, уже совсем другой вопрос», - заключил танцор.
Ранее Буланова заявила, что стала выступать с новыми танцорами, так как старые её подвели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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