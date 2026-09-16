Экс-танцор Булановой призвал не высмеивать ее за хореографию

Так он прокомментировал видео с недавнего выступления певицы, которое раскритиковали пользователи, призвавшие вернуть прошлую «энергосберегающую» подтанцовку.

Берегуля напомнил, что уже не работает с Булановой, однако именно он ставил «эту хореографию». По его словам, создавалась она именно под певицу, «её манеру движения, характер, сценический образ и её аудиторию», и оценивать движения «исключительно через призму нескольких секунд из вирусного видео» не следует.

«Можно обсуждать, нравится или нет. Высмеивать человека за то, что он двигается не так, как принято в условном современном танцевальном стандарте, уже совсем другой вопрос», - заключил танцор.

Ранее Буланова заявила, что стала выступать с новыми танцорами, так как старые её подвели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».