Более 70% россиян страдают от потери контроля над финансами

По словам специалиста, граждане часто продолжают оплачивать ненужные сервисы или упускают даты окончания депозитов. Зарубежные исследования показывают, что почти 74% потребителей не могут перечислить все свои активные подписки, а отечественные опросы подтверждают, что большинство пользователей предпочитает автоматические списания, из-за чего деньги незаметно утекают из бюджета.

Дополнительным источником финансовых потерь выступает автоматическая пролонгация банковских вкладов. После завершения срока действия договора кредитная организация может переоформить депозит по актуальной, но заметно более низкой ставке, из-за чего вкладчик недополучит ожидаемую прибыль.

Чтобы избежать убытков, эксперт рекомендует устанавливать напоминания за неделю до закрытия вклада и внимательно сравнивать условия продления с предложениями конкурентов. Также следует учитывать страховой лимит Агентства по страхованию вкладов в 1,4 миллиона рублей: при приближении к этой сумме средства целесообразно распределить между несколькими банками или альтернативными финансовыми инструментами.

Между тем периоды работы, пропущенные в пенсионных сведениях, можно добавить в страховой стаж до оформления пенсии, сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

