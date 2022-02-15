«Конкурентный игрок»: Экс-советник президента объяснил отказ «Яндекса» от счетчика Mediascope

«Яндекс» заявил, что не будет устанавливать на свои сайты счетчик Mediascope, который Роскомнадзор уполномочил проводить исследования российской аудитории. В компании отметили, что планируют «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».

«Собранные данные с разных источников, безусловно, могут сделать из Mediascope самостоятельного игрока на рынке, который будет вступать в конкуренцию. Когда закон принимался, тогда сразу же говорилось о том, что Mediascope может превратиться в площадку, где частные люди будут очень много знать о всем рынке. Все-таки игроков у нас не очень много на рынке, в этом плане Mediascope на нем давно играет, поэтому это вопрос рейтингов и разнообразных историй. Недоверие "Яндекса" я понимаю. Если бы это была новая компания с новыми источниками... Поэтому до Mediascope всегда была иностранная компания, которая занималась измерениями. Считается, по крайней мере до сегодняшней истории, что Mediascope всегда работал в пользу, условно, "Газпром-Медиа". Поэтому у Яндекса, безусловно, есть в этом плане предубеждения», - сказал Клименко.