«Конкурентный игрок»: Экс-советник президента объяснил отказ «Яндекса» от счетчика Mediascope
«Яндекс» будет пытаться сделать так, чтобы счетчик не установили, но компания все ровно будет обязана выполнить закон, заявил Герман Клименко.
Компания «Яндекс» не хочет устанавливать на свои сайты счетчик Mediascope, потому что собранные данные из разных источников могут сделать его самостоятельным игроком на рынке, который будет составлять конкуренцию, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Яндекс» заявил, что не будет устанавливать на свои сайты счетчик Mediascope, который Роскомнадзор уполномочил проводить исследования российской аудитории. В компании отметили, что планируют «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».
«Собранные данные с разных источников, безусловно, могут сделать из Mediascope самостоятельного игрока на рынке, который будет вступать в конкуренцию. Когда закон принимался, тогда сразу же говорилось о том, что Mediascope может превратиться в площадку, где частные люди будут очень много знать о всем рынке. Все-таки игроков у нас не очень много на рынке, в этом плане Mediascope на нем давно играет, поэтому это вопрос рейтингов и разнообразных историй. Недоверие "Яндекса" я понимаю. Если бы это была новая компания с новыми источниками... Поэтому до Mediascope всегда была иностранная компания, которая занималась измерениями. Считается, по крайней мере до сегодняшней истории, что Mediascope всегда работал в пользу, условно, "Газпром-Медиа". Поэтому у Яндекса, безусловно, есть в этом плане предубеждения», - сказал Клименко.
По его словам, «Яндекс» будет пытаться сделать так, чтобы счетчик не установили, но компания все ровно будет обязана выполнить закон.
«Отношения "Яндекса" и Mediascope старые и известные. Позиция "Яндекса" отчасти понятна. Мы же не пускаем к себе в онлайн налоговую, мы сами даем ей отчетность. Это как если бы мы сейчас в онлайн подключили наши мозги к центру управления в налоговой службе. Когда принимался закон, "Яндекс" пытался каким-то образом вмешаться, попытаться внести изменения, все промолчали. Сейчас, конечно, законодательно компания обязана ставить счетчик. Они будут пытаться куда-то двигаться, но закон есть закон и придется это делать», - резюмировал Клименко.
Ранее в пресс-службе исследовательской компании Mediascope в беседе с НСН рассказали, что компания будет анализировать обезличенную информацию о посещении проектов «Яндекса», что позволит посчитать интернет-активность респондентов. В компании отмечали, что подсчет аудитории поможет рекламодателям эффективнее распределять свои инвестиции.
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