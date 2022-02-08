Mediascope рассказал, как будет считать аудиторию «Яндекса»

В компании отметили, что подсчет аудитории поможет рекламодателям эффективнее распределять свои инвестиции.

«Главная цель единого измерителя – обеспечить рынок открытыми, сопоставимыми и достоверными данными об аудитории контента в интернете. При этом, получить возможность сравнивать данные об аудитории разных медиа в едином формате, в первую очередь – по интернету и ТВ, что, в свою очередь, позволит рекламодателям эффективнее распределять свои рекламные инвестиции в кросс-медиа сплите», - добавили в пресс-службе.

В список сайтов, чью аудиторию будет считать Mediascope, вошли 79 компаний. В их числе 27 аудиовизуальных сервисов. Среди них, например, онлайн-кинотеатры Okko, ivi, Netflix и «Кинопоиск». В перечень также включены четыре новостных агрегатора – «Яндекс.Новости», «Рамблер», СМИ2 и «Новости@Mail.ru».

