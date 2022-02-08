Mediascope рассказал, как будет считать аудиторию «Яндекса»
Единый измеритель будет обеспечивать рынок открытыми и достоверными данными об аудитории контента в интернете, отметили в компании.
Исследовательская компания Mediascope будет анализировать обезличенную информацию о посещении проектов «Яндекса», что позволит посчитать интернет-активность респондентов, рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе компании.
В Роскомнадзоре определили перечень сайтов, чью аудиторию будет считать назначенная единым измерителем исследовательская компания Mediascope. Владельцы выбранных площадок не будут иметь права отказать измерителю, как три года назад это сделал «Яндекс».
«Данные, которые нам передают площадки - это обезличенная информация о посещении ресурсов. Итоговые аудиторные показатели проектов "Яндекса" в интернет-измерениях Mediascope рассчитываются на основе наших панельных данных – это информация об интернет-активности респондентов наших панельных измерений, а также информации, полученной от интернет-компании», - сказали в пресс-службе Mediascope.
В компании отметили, что подсчет аудитории поможет рекламодателям эффективнее распределять свои инвестиции.
«Главная цель единого измерителя – обеспечить рынок открытыми, сопоставимыми и достоверными данными об аудитории контента в интернете. При этом, получить возможность сравнивать данные об аудитории разных медиа в едином формате, в первую очередь – по интернету и ТВ, что, в свою очередь, позволит рекламодателям эффективнее распределять свои рекламные инвестиции в кросс-медиа сплите», - добавили в пресс-службе.
В список сайтов, чью аудиторию будет считать Mediascope, вошли 79 компаний. В их числе 27 аудиовизуальных сервисов. Среди них, например, онлайн-кинотеатры Okko, ivi, Netflix и «Кинопоиск». В перечень также включены четыре новостных агрегатора – «Яндекс.Новости», «Рамблер», СМИ2 и «Новости@Mail.ru».
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