Небензя призвал Запад отказаться от деструктивного курса по Ирану

Дипломат напомнил, что проблемы с проверками МАГАТЭ на объектах Исламской Республики возникли в июне 2025 года после первой серии американо-израильских ударов.



По его словам, западные страны пытаются представить дело так, будто Тегеран ни с того ни с сего отказался от сотрудничества с агентством.



Небензя добавил, что даже после агрессии Иран продолжил взаимодействие с МАГАТЭ, в том числе по проверкам на не затронутых ударами объектах, включая АЭС «Бушер». Он уточнил, что кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий Запад возлагал на Исламскую Республику. Хотя первопричиной стали односторонний выход США из сделки в 2018-м и невыполнение обязательств со стороны Великобритании, Франции и Германии.



Постпред подчеркнул, что альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет, а Совбез должен создавать условия для переговоров, а не провоцировать эскалацию.



Ранее в Иране назвали ложью слова о том, что Тегеран на грани получения ядерного оружия.

