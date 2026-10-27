Невролог назвал россиянам «красные флаги» при головной боли
Невролог Али Исмаилов рассказал «Ленте.ру», что интенсивность головной боли не всегда отражает ее опасность: умеренная, но внезапная может быть первым проявлением катастрофы.
Специалист назвал «красным флагом» внезапную громоподобная боль максимальной силы, которая развивается за секунды. Пациенты описывают ее как «взрыв в голове». Это указывает на риск субарахноидального кровоизлияния.
Тревогу должны вызывать и сопутствующие неврологические нарушения: слабость в конечностях, асимметрия лица, расстройства речи и зрения, спутанность сознания или высокая температура с ригидностью затылочных мышц. Особого контроля требует новая интенсивная боль у беременных.
Исмаилов предупредил, что при таких симптомах нельзя пить обезболивающие и ждать. При сосудистых катастрофах счет идет на минуты. Опасно и списывать все на давление. Сама боль и стресс вызывают его подъем.
Еще одна угроза — лекарственно-индуцированная (абузусная) боль. Она возникает при регулярном приеме анальгетиков: простых — от 15 дней в месяц, триптанов и комбинированных составов — от 10 на протяжении трех. В таком случае лекарство провоцирует приступы. При таких обстоятельствах нужно снимать фармакологическую зависимость под контролем специалиста.
Ранее россиянам назвали неожиданную причину головной боли.
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