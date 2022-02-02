Роскомнадзор: за 2021 год поступило 38 тысяч жалоб граждан по их персональным данным
На протяжении 2021 года в Роскомнадзор поступило более 38 тысяч жалоб граждан на неправомерную обработку их персональных данных (ПД). Наибольшее количество касалось действий владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств.
Как уточнили в ведомстве, на действия данных категорий операторов традиционно поступает наибольшее число жалоб, что объясняется во многих случаях обработкой ПД значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансового характера.
По выявленным нарушениям требований Федерального закона «О персональных данных», на основании судебных решений, в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включено 93 ресурса, составлено более 220 протоколов о привлечении к административной ответственности.
По оценке специалистов Роскомнадзора, обработку ПД граждан на территории России осуществляет свыше 6 млн организаций и индивидуальных предпринимателей. Общее количество баз персональных данных, с которыми работают данные операторы, превышает 3 млн. Фактически, о каждом гражданине РФ, в зависимости от его активности в сети «Интернет», содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более базах данных.
«В общей сложности это почти 13 млрд записей с персональными данными наших граждан», - указали в Роскомнадзоре.
Всего в 2021 году ведомство провело более 3,9 тыс. контрольных мероприятий. Свыше 80% проверок операторов выявили, что обработка персональных данных с их стороны организована с нарушениями (не назначен ответственный за обработку, не обеспечен внутренний контроль и необходимые меры безопасности ПД, отсутствуют правовые основания для обработки данных).
Результатом неисполнения операторами баз данных требований действующего законодательства в сфере персональных данных являются регулярные утечки ПД. Граждане, чьи данные оказываются в свободном доступе, всё чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников. Всего более 3,7 млн подобных звонков за 2021 год.
Помимо мер по защите граждан, предпринимаемых в рамках контрольно-надзорной работы, для помощи гражданам в защите их интересов в судах при участии Роскомнадзора создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.
Он оказывает помощь гражданам, в том числе жертвам мошенников, на безвозмездной основе.
Благодаря подготовленным специалистами центра требованиям гражданам, чьи ПД незаконно использовались мошенниками, удалось добиться аннулирования сделок по микрозаймам со стороны ряда микрофинансовых организаций.
С момента его открытия в сентябре 2021 года за помощью уже обратилось более 450 человек из различных регионов страны. Филиалы центра работают в Москве, Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- СМИ: США перебросят дополнительные войска в Восточную Европу
- Подвид «омикрона» ВА.2 выявлен в России
- Роскомнадзор: за 2021 год поступило 38 тысяч жалоб граждан по их персональным данным
- Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах
- Путину подарили духи «Красная Москва»
- Спикер Сената Румынии заявил, что РФ не может требовать убрать из страны объект ПРО США
- Мишустин: «омикрон» выявили практически во всех регионах России
- Собянин сообщил, что Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19
- ВОЗ: подвид «омикрона» ВА.2 обнаружили в 57 странах
- Британия подняла истребители из-за приближения предположительно российского самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru