Роскомнадзор: за 2021 год поступило 38 тысяч жалоб граждан по их персональным данным

На протяжении 2021 года в Роскомнадзор поступило более 38 тысяч жалоб граждан на неправомерную обработку их персональных данных (ПД). Наибольшее количество касалось действий владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств.

Как уточнили в ведомстве, на действия данных категорий операторов традиционно поступает наибольшее число жалоб, что объясняется во многих случаях обработкой ПД значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансового характера.

По выявленным нарушениям требований Федерального закона «О персональных данных», на основании судебных решений, в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включено 93 ресурса, составлено более 220 протоколов о привлечении к административной ответственности.

По оценке специалистов Роскомнадзора, обработку ПД граждан на территории России осуществляет свыше 6 млн организаций и индивидуальных предпринимателей. Общее количество баз персональных данных, с которыми работают данные операторы, превышает 3 млн. Фактически, о каждом гражданине РФ, в зависимости от его активности в сети «Интернет», содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более базах данных.

«В общей сложности это почти 13 млрд записей с персональными данными наших граждан», - указали в Роскомнадзоре.

Всего в 2021 году ведомство провело более 3,9 тыс. контрольных мероприятий. Свыше 80% проверок операторов выявили, что обработка персональных данных с их стороны организована с нарушениями (не назначен ответственный за обработку, не обеспечен внутренний контроль и необходимые меры безопасности ПД, отсутствуют правовые основания для обработки данных).

Результатом неисполнения операторами баз данных требований действующего законодательства в сфере персональных данных являются регулярные утечки ПД. Граждане, чьи данные оказываются в свободном доступе, всё чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников. Всего более 3,7 млн подобных звонков за 2021 год.

Помимо мер по защите граждан, предпринимаемых в рамках контрольно-надзорной работы, для помощи гражданам в защите их интересов в судах при участии Роскомнадзора создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Он оказывает помощь гражданам, в том числе жертвам мошенников, на безвозмездной основе.

Благодаря подготовленным специалистами центра требованиям гражданам, чьи ПД незаконно использовались мошенниками, удалось добиться аннулирования сделок по микрозаймам со стороны ряда микрофинансовых организаций.

С момента его открытия в сентябре 2021 года за помощью уже обратилось более 450 человек из различных регионов страны. Филиалы центра работают в Москве, Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

