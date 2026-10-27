Пираты на румынской волне: Что ждет в России фильм «Фьорд» после победы в Каннах
Те, кто знает Мунджиу и других представителей «новой румынской волны», пойдут в кинотеатры, однако «пиратская» версия «Фьорда» давно гуляет в интернете, сказал в эфире НСН Сергей Сычев.
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Фьорд» Кристиана Мунджиу может привлечь в России поклонников этого режиссера, а также румынской «новой волны», объяснил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.
Фильм «Фьорд» завоевал в Каннах пять наград, включая главный приз - «Золотую пальмовую ветвь». Он рассказывает историю семьи эмигрантов из Румынии, переехавших в небольшой город в Норвегии. На экраны российских кинотеатров он выйдет 29 октября. Сычев объяснил, кого может заинтересовать эта картина.
«С тех пор, как началась новая румынская волна, в России румынское кино смотрят много, оно известно очень хорошо. Очень много румынских картин тех же Кристиана Мунджиу, Кристи Пую и Корнелиу Порумбою выходило в российский прокат, и своя лояльная аудитория у румын есть. Приз Каннского фестиваля дополнительно усиливает релиз для тех, кто следит за авторским кино. Ну и название очень удачное в том смысле, что "Фьорд" сразу же адресует фильм еще и всем любителям Скандинавии, которых в России тоже много», - сказал критик.
По его словам, Мунджиу – один из крупнейших режиссеров XXI века, но это не гарантия успеха картины.
«Фестивали, особенно самый престижный фестиваль в мире Каннский кинофестиваль, нужны для того, чтобы обращать внимание зрителей на то, что есть фильмы, которые заслуживают внимания. То, что фильм понравится, никто гарантировать не может, но то, что Кристиан Мунджиу является одним из крупнейших режиссеров XXI века - это факт. Те люди, которые знают, кто такой Мунджиу и что такое румынское кино, они, конечно, все равно пойдут в кинотеатр», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем, Сычев посетовал, что «пираты» уже давно выложили фильм в интернет, и часть людей посмотрит его бесплатно там, а не в кинотеатре.
Кинокритик Александр Голубчиков ранее заявил «Радиоточке НСН», что российский зритель любит смотреть «умные» фильмы, однако «Фьорд» - это кино не для всех и вряд ли картину ждет кассовый успех.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Работодателям объяснили, зачем нужно заботиться о репродуктивном здоровье сотрудников
- Экс-депутат Рады назвал две важные даты для урегулирования конфликта
- Продюсер дал совет Долиной, как остановить травлю и вернуть концерты
- Минобороны: ПВО уничтожила 71 украинский беспилотник за день 27 октября
- Эксперт рассказал об ответе России на попытки ВСУ атаковать города
- Убивают время: Почему российские читатели не брезгуют созданными ИИ книгами
- Лавров: Протесты показывают, что Европа не «цветущий сад»
- Психиатр Кайдан назвала главные отличия СДВГ от обычного истощения
- Пираты на румынской волне: Что ждет в России фильм «Фьорд» после победы в Каннах
- Как россиян обворовывают в дорогих отелях и что делать при краже