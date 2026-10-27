Фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Фьорд» Кристиана Мунджиу может привлечь в России поклонников этого режиссера, а также румынской «новой волны», объяснил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.

Фильм «Фьорд» завоевал в Каннах пять наград, включая главный приз - «Золотую пальмовую ветвь». Он рассказывает историю семьи эмигрантов из Румынии, переехавших в небольшой город в Норвегии. На экраны российских кинотеатров он выйдет 29 октября. Сычев объяснил, кого может заинтересовать эта картина.