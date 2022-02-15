«Яндекс» откажется от счетчиков исследовательской компании Mediascope

В России интернет-ресурсы из списка, утвержденного профильной комиссией при Роскомнадзоре, подлежат измерению аудитории. Измерителем числа пользователей была выбрана Mediascope, исследования должны начаться с 1 марта. Владельцы сайтов не могут оказаться от сотрудничества с компанией, однако могут поставить свои счетчики или передавать необходимые данные самостоятельно.

Как сообщил представитель «Яндекса», компания намерена «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок». По мнению специалистов, это позволит соблюсти баланс «между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований». В интернет-компании уточнили, что у «Яндекса» есть «все технические возможности» для предоставления информации об аудитории.



