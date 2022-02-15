«Яндекс» откажется от счетчиков исследовательской компании Mediascope
Компания «Яндекс» не будет устанавливать на свои сайты счетчики уполномоченной проводить измерения аудитории рунета исследовательской компании Mediascope. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Яндекса».
В России интернет-ресурсы из списка, утвержденного профильной комиссией при Роскомнадзоре, подлежат измерению аудитории. Измерителем числа пользователей была выбрана Mediascope, исследования должны начаться с 1 марта. Владельцы сайтов не могут оказаться от сотрудничества с компанией, однако могут поставить свои счетчики или передавать необходимые данные самостоятельно.
Как сообщил представитель «Яндекса», компания намерена «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок». По мнению специалистов, это позволит соблюсти баланс «между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований». В интернет-компании уточнили, что у «Яндекса» есть «все технические возможности» для предоставления информации об аудитории.
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