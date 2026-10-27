Как россиян обворовывают в дорогих отелях и что делать при краже

В сентябре россиянка Полина с подругами остановилась в отеле на Парк-авеню в Нью-Йорке. Сейф в номере внезапно перестал открываться, позже его разблокировал техник. На утро из конверта пропало около $1 тыс.



Менеджер пообещал провести расследование, но добавил, что номер посещала только уборщица без доступа к сейфу. После подсказки нейросети девушка потребовала проверить историю операций предмета. Выяснили, что его открывали оба специалиста в связке. Деньги вернули, но компенсацию пришлось требовать отдельно.



Похожие случаи происходят и в пятизвездочных отелях, включая Турцию и Испанию. Расследования осложняются тем, что данные распределяются между службами, а записи об открытии двери не доказывают кражу.



Туристам советуют не ограничиваться разговором на ресепшене. Стоит собрать подтверждения стоимости вещей, потребовать письменной фиксации инцидента, сохранить записи камер и журналы замков, а также обратиться в полицию и страховщику.

