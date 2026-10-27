Как россиян обворовывают в дорогих отелях и что делать при краже
Даже в престижных отелях туристы рискуют лишиться денег и ценностей. Доступ к номерам есть у персонала, а электронные замки и сейфы не гарантируют сохранность. Об этом пишет «Лента.ру».
В сентябре россиянка Полина с подругами остановилась в отеле на Парк-авеню в Нью-Йорке. Сейф в номере внезапно перестал открываться, позже его разблокировал техник. На утро из конверта пропало около $1 тыс.
Менеджер пообещал провести расследование, но добавил, что номер посещала только уборщица без доступа к сейфу. После подсказки нейросети девушка потребовала проверить историю операций предмета. Выяснили, что его открывали оба специалиста в связке. Деньги вернули, но компенсацию пришлось требовать отдельно.
Похожие случаи происходят и в пятизвездочных отелях, включая Турцию и Испанию. Расследования осложняются тем, что данные распределяются между службами, а записи об открытии двери не доказывают кражу.
Туристам советуют не ограничиваться разговором на ресепшене. Стоит собрать подтверждения стоимости вещей, потребовать письменной фиксации инцидента, сохранить записи камер и журналы замков, а также обратиться в полицию и страховщику.
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