Роскомнадзор выбрал Mediascope единым измерителем интернет-аудитории

Компания Mediascope выбрана единым измерителем объема интернет-аудитории по итогам отбора, проведенного Роскомнадзором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что единые измерения позволят обеспечить открытость, сопоставимость и достоверность данных. Mediascope будет выполнять исследования аудитории платформ, внесенных в спецреестр. В настоящее время в него рекомендовано включить 79 информационных ресурсов, список также будет пополняться.



В реестре на данный момент внесены 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 СМИ, 14 иных информационных ресурсов, отмечает АГН «Москва».





