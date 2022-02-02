Роскомнадзор выбрал Mediascope единым измерителем интернет-аудитории
Компания Mediascope выбрана единым измерителем объема интернет-аудитории по итогам отбора, проведенного Роскомнадзором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что единые измерения позволят обеспечить открытость, сопоставимость и достоверность данных. Mediascope будет выполнять исследования аудитории платформ, внесенных в спецреестр. В настоящее время в него рекомендовано включить 79 информационных ресурсов, список также будет пополняться.
В реестре на данный момент внесены 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 СМИ, 14 иных информационных ресурсов, отмечает АГН «Москва».
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