«Играют на чувствах»: Кинолог усомнился в «магии» стримингового сервиса для собак
Кинолог Константин Карапетьянц в эфире НСН назвал изобретение успокаивающего стримингового сервиса для собак маркетинговым ходом.
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал НСН об особенностях острого слуха у собак и усомнился в успокаивающих свойствах музыки для них.
Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак. Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.
«Для того, чтобы выдвигать такие утверждения, нужно иметь какую-то экспериментальную базу и результаты этих экспериментов. Например, у разработчиков были 100 собак разных пород, разных возрастов и темпераментов, на которых испытали 100 мелодий. Это все нужно предоставлять. Только после этого можно делать какие-то заключения. Я могу сказать, что у собак слух развит исключительно, они воспринимают диапазон звука гораздо чувствительнее, чем человек. Некоторые композиторы, имея у себя собак, дописывают свои мелодии в таком диапазоне, что это слышит только собака. Например, Пол Маккартни в одном из своих произведений дописал своей шотландской овчарке несколько тактов, которые слышала только собака, а человек не слышал. В случае с этой разработкой, я думаю, что это, скорее, маркетинговый ход. У нас сейчас в принципе на животных делается много маркетинговых кампаний. Производители играют просто на добрых чувствах владельцев животных и их трепетном отношении. Когда будут доказательства, тогда и посмотрим», - сказал собеседник НСН.
По его словам, собаки живут в мире запахов и звуков, потому что эти органы помогают животному выживать.
«Для собак есть отвлекающие звуки. Мы иногда рекомендуем владельцам собак, которые боятся звуков, включать отвлекающие звуки, которые перекроют шум, вызывающий у животного страх. Собаки слышат приближение грозы и могут этого испугаться, хотя человек эту грозу услышит только тогда, когда гром прогремит над головой. Еще для примера, собака может слышать шепот на 35 метров, а человек – на пять-шесть. Для собак есть условные сигналы, их много. Есть ультразвуковые свистки, которые не слышат люди, но слышат собаки. Собака живет в мире запахов и звуков, потому что это два органа, которые позволяют ей выживать. Собака очень активно реагирует на звуки, но, повторюсь, чтобы все это понимать, нужно обязательно проводить эксперименты, а их результаты - демонстрировать», - заключил Карапетьянц.
Ранее Карапетьянц заявил, что полиция не сможет контролировать выгул собак из перечня потенциально опасных пород, которых в России не так много, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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