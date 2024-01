«Играют на чувствах»: Кинолог усомнился в «магии» стримингового сервиса для собак

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак. Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.



«Для того, чтобы выдвигать такие утверждения, нужно иметь какую-то экспериментальную базу и результаты этих экспериментов. Например, у разработчиков были 100 собак разных пород, разных возрастов и темпераментов, на которых испытали 100 мелодий. Это все нужно предоставлять. Только после этого можно делать какие-то заключения. Я могу сказать, что у собак слух развит исключительно, они воспринимают диапазон звука гораздо чувствительнее, чем человек. Некоторые композиторы, имея у себя собак, дописывают свои мелодии в таком диапазоне, что это слышит только собака. Например, Пол Маккартни в одном из своих произведений дописал своей шотландской овчарке несколько тактов, которые слышала только собака, а человек не слышал. В случае с этой разработкой, я думаю, что это, скорее, маркетинговый ход. У нас сейчас в принципе на животных делается много маркетинговых кампаний. Производители играют просто на добрых чувствах владельцев животных и их трепетном отношении. Когда будут доказательства, тогда и посмотрим», - сказал собеседник НСН.