Запущен первый в мире стриминговый сервис для собак
Стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак.
Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.
Сделать собаку счастливой стоит 6,7 долларов (около 600 рублей) в месяц. Бесплатно пользователям доступны пару минут пользования сервисом, чтобы убедиться в чудотворных свойствах One By One Music.
Ранее стало известно, что владельцев кошек в России оказалась больше, чем владельцев собак - 58,8% против 41,5%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru