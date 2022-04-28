«Решить до конца лета!»: Видеосервисы и переписка в РФ под угрозой без импортного оборудования

До конца лета Россия должна решить вопросы с нехваткой оборудования, иначе страну ждут проблемы с видеосервисами и хранением переписок пользователей соцсетей, предупредил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Крупнейшие российские IT-компании, включая VK и «Яндекс», испытывают трудности с покупкой серверов и систем хранения. Первая уже попросила помощи у Минцифры, пишет «Коммерсантъ». При этом, по данным газеты, запасы иностранного б/у оборудования подошли к концу еще в марте, а процессоров «Байкал» и «Эльбрус» для российских серверов не хватит.