«Решить до конца лета!»: Видеосервисы и переписка в РФ под угрозой без импортного оборудования
Глава Telecom Daily Денис Кусков и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поделились прогнозами относительно сбоев в работе отечественных соцсетей и медиакомпаний.
До конца лета Россия должна решить вопросы с нехваткой оборудования, иначе страну ждут проблемы с видеосервисами и хранением переписок пользователей соцсетей, предупредил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Крупнейшие российские IT-компании, включая VK и «Яндекс», испытывают трудности с покупкой серверов и систем хранения. Первая уже попросила помощи у Минцифры, пишет «Коммерсантъ». При этом, по данным газеты, запасы иностранного б/у оборудования подошли к концу еще в марте, а процессоров «Байкал» и «Эльбрус» для российских серверов не хватит.
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«Естественно, не только VK, но и другие компании, которые работают в коммуникациях, зависят от импортных поставок, учитывая, что российское оборудование минимально для размещения в data-центрах. Проблемы с поставками возрастают многократно, какие-то сервисы, которые занимают большой объем данных, будут либо недоступны, либо доступны частично, и это вызывает тревогу руководства компании. Никто вам не назовет, какие сервисы это могут быть. Здесь сама компания решает, что вот этот сервис, например, будем "принижать". Очевидно, что видеосервисы, видеоконтент занимают самый большой объем данных. Переписка занимает небольшой объем информации, но "ВКонтакте" [пользуются] больше 50 млн человек, поэтому объемы будут расти. Пользователи этих сервисов, естественно, будут задвигаться на второй план, люди будут отказываться от использования этих соцсетей, но у нас уходить особо некуда, остались в основном отечественные сервисы. Не думаю, что будет большой переток куда-то. Мы в условиях ограничений должны смотреть другие логистические цепочки, параллельный импорт вводить. Нужно решить этот вопрос каким-то образом в течение лета», - призвал Кусков.
Со своей стороны, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев подтвердил «Радиоточке НСН», что дефицит существует, однако выразил надежду, что проблема будет все же решена.
«Не могу ответить на этот вопрос, потому что это всё будут фантазии. Я думаю, что каналы поставки в любом случае найдутся, и дефицит так или иначе будет утолен, но в отрасли проблематика есть, это правда. Но пока паниковать рано. Не хочу фантазировать насчет сроков, потому что сейчас любой комментарий будет не очень объективен», - добавил омбудсмен.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск, являющийся основателем компаний SpaceX и Tesla, договорился о покупке 100% акций соцсети Twitter за $44 млрд. Илон Маск, купив Twitter, не будет сотрудничать с Роскомнадзором и выполнять его требования, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
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