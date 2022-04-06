IT-эксперт обвинил Intel в «вывозе мозгов» из России

По его мнению, IT-гигант готовил кадры «фактически для себя», а не для РФ, поэтому для страны это краткосрочный минус, связанный с потерей рабочих мест.

«Они обучали специалистов для вывоза из РФ, хотя часть из них оставались в России. Но в большей степени это целенаправленный вывоз мозгов и относительно дешёвая рабочая сила, создававшая технологии для Intel», — подчеркнул Муртазин.

Ранее американская компания Intel объявила, что из-за ситуации на Украине «немедленно приостанавливает все деловые операции в России», сообщает RT.