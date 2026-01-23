«Сейчас в мире возник дефицит памяти. Компании активно начали инвестировать в строительство дата-центров и их оснащение ускорителями для обучения искусственного интеллекта. На это требуется много памяти. Она и ускорители покупаются про запас. Microsoft отчиталась, что у них на складах лежит столько ускорителей, сколько им девать даже некуда. Но они закупили и продолжают закупать в рамках своих контрактов. Например, партнеры Nvidia приняли такую стратегию, что выгодно продавать видеокарты с 8 гигабайтами памяти. Её там вроде немного, но можно снять хорошую маржу. Либо самые-самые старшие карты - RTX 5090, где памяти много, и её стоимость большая. А всё остальное пустили под нож», - пояснил собеседник НСН.

По словам Корнейчука, Intel тоже хотят зарабатывать больше на серверном сегменте, несмотря на хорошие разработки в потребительском.

«На прошедшей международной выставке потребительской электроники CES они представили великолепные чипы Panther Lake с мощнейшей встроенной графикой. Однако в Intel видят, что могут заработать гораздо больше на чипах для серверов. Они уже решили свернуть производство старых чипов и по максимуму выпускать всё для обучения ИИ. Более того, это будет поддерживаться Белым Домом в рамках стратегии о национальном производстве микросхем. Сейчас, когда государство и корпорации соревнуются в гонке ИИ, компании, которые продают «лопаты» для новой золотой лихорадки, видят возможность на этом заработать. Все предыдущие золотые лихорадки в этом сегменте Intel пропускал, и, наконец-то, впервые за последние лет 20 компания оказалась в тренде», - отметил эксперт.