«Золотая лихорадка ИИ» ударит по карману покупателей компьютеров и ноутбуков
Intel вслед за другими компаниями сосредоточится на выпуске серверных ускорителей, что вызовет дефицит и рост цен в потребительском сегменте, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Корнейчук.
Американская Intel вслед за другими компаниями перестраивается на выпуск продукции для машинного обучения или выполнения моделей нейронных сетей в рамка ИИ-гонки, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. По его словам, это неизбежно приведет к росту цен на ПК и ноутбуки.
Американская компания Intel заявила, что не может обеспечить достаточное количество продукции для рынка серверов искусственного интеллекта, поэтому будет жертвовать интересами потребительского сектора. Она перепрофилирует под соответствующее производство линии для пользовательских процессоров. При этом Intel обещает, что не оставит без внимания обычных покупателей, однако предупредила, что из-за нехватки запасов и сокращения производства может возникнуть дефицит процессоров. Это приведёт к росту стоимости сборки даже самых бюджетных ПК.
«Сейчас в мире возник дефицит памяти. Компании активно начали инвестировать в строительство дата-центров и их оснащение ускорителями для обучения искусственного интеллекта. На это требуется много памяти. Она и ускорители покупаются про запас. Microsoft отчиталась, что у них на складах лежит столько ускорителей, сколько им девать даже некуда. Но они закупили и продолжают закупать в рамках своих контрактов. Например, партнеры Nvidia приняли такую стратегию, что выгодно продавать видеокарты с 8 гигабайтами памяти. Её там вроде немного, но можно снять хорошую маржу. Либо самые-самые старшие карты - RTX 5090, где памяти много, и её стоимость большая. А всё остальное пустили под нож», - пояснил собеседник НСН.
По словам Корнейчука, Intel тоже хотят зарабатывать больше на серверном сегменте, несмотря на хорошие разработки в потребительском.
«На прошедшей международной выставке потребительской электроники CES они представили великолепные чипы Panther Lake с мощнейшей встроенной графикой. Однако в Intel видят, что могут заработать гораздо больше на чипах для серверов. Они уже решили свернуть производство старых чипов и по максимуму выпускать всё для обучения ИИ. Более того, это будет поддерживаться Белым Домом в рамках стратегии о национальном производстве микросхем. Сейчас, когда государство и корпорации соревнуются в гонке ИИ, компании, которые продают «лопаты» для новой золотой лихорадки, видят возможность на этом заработать. Все предыдущие золотые лихорадки в этом сегменте Intel пропускал, и, наконец-то, впервые за последние лет 20 компания оказалась в тренде», - отметил эксперт.
При этом, по его словам, нишу потребительских чипов, скорее всего, никто не будет занимать.
«Все перестраиваются на ускорители. Самый страшный кошмар для компании, когда склады забиты нереализованной продукцией, это хуже, чем недопроизвество. А дефицит им может быть даже в плюс, потому что люди начнут покупать за большие деньги то, что раньше не готовы были приобретать за меньшие деньги. Как оно было, например, в период майнинг бума, когда выросли цены на видеокарты», - заключил Илья Корнейчук.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», руководство Intel призналось в скудном запасе процессоров потребительского класса. Выручка компании на клиентском направлении в текущем квартале должна снизиться. При этом, как заявил генеральный директор Лип-Бу Тан, настольные модели семейства Nova Lake всё равно выйдут до конца текущего года. Это будут первые процессоры Intel настольного класса, выпускаемые по собственной технологии Intel 18A.
