Актер из сериалов «Филин» и «Невский» Семенов умер от рака
В возрасте 46 лет умер актер Денис Семенов, сообщил портал Kino-Teatr.ru.
Семенов скончался 10 октября. Причина смерти артиста — онкологическое заболевание. Эту информацию изданию aif.ru подтвердила коллега артиста Марина Серегина.
Творческая биография Семенова началась после окончания театрального факультета Балтийского института. С 2008 года он являлся членом труппы Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге.
Кинодебют актера состоялся в 2022 году в сериале «Своим». Зрители запомнили артиста по ролям в таких популярных проектах, как «Филин», «Крепкие орешки», «Шеф», «Невский», «Условный мент» и «Первый отдел», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
